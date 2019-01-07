اتحاد إذاعات الدول العربية في عامه الـ50.. وماذا بعد؟

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - الرياض

تنظم جمعية “إعلاميون”، يوم غد الثلاثاء، لقاء “إعلاميون” بعنوان “اتحاد إذاعات الدول العربية في عامه الخمسين.. وماذا بعد؟” بمناسبة الرياض عاصمة الإعلام العربي، وذلك على مسرح مدارس المتقدمة الأهلية بحي العقيق في الرياض.

وتستضيف جمعية “إعلاميون” في اللقاء المهندس عبدالرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، فيما يديره إبراهيم الصقعوب المستشار الإعلامي وعضو جمعية “إعلاميون”، حيث سيتناول المهندس سليمان في لقاء إعلاميون المحاور التالية: الدور التاريخي للاتحاد في خدمة الإعلام العربي، وهل غاب دور الاتحاد أو غُيب عن الإعلام والجماهير؟ مع أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة، هل ثمة دور باقٍ؟ كيف نفيد ونستفيد من خدمات الاتحاد وعلاقاته؟

من جانبه، أبدى عبدالعزيز بن فهد العيد نائب رئيس جمعية “إعلاميون” والمتحدث الرسمي للجمعية، سعادته الفائقة باللقاء مع المهندس عبدالرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية وبالشراكة المجتمعية مع مدارس المتقدمة الأهلية وقناة 22 الفضائية.

وأكد العيد أن اللقاء يأتي في إطار التعاون مع الجهات الإعلامية العربية، ودعمًا للإعلام الوطني بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي ولزيادة الفهم ولتداول الهموم والآمال المشتركة وقراءة الواقع، ومحاولة لاستقراء المستقبل المتسارع والاستعداد له بما يتطلبه الأمر.

ونوه نائب رئيس جمعية “إعلاميون” المتحدث الرسمي للجمعية، بالدور التاريخي لاتحاد إذاعات الدول العربية في التنسيق المشترك بين الدول، وما بذله ويبذله طوال مسيرته التي امتدت نصف قرن، مؤكدًا أن الجميع ينتظر منه دورًا أكبر في مستقبل الإعلام العربي.

ودعا العيد في نهاية تصريحه جميع المهتمين بالشأن الإعلامي، والعاملين في الميدان منهم، والطلبة والطالبات في أقسام الإعلام في الجامعات للحضور لقاء إعلاميون الذي يحتضنه مسرح المدارس المتقدمة الأهلية بحي العقيق في الرياض، مثمنًا في الوقت نفسه الشراكة المجتمعية مع المدارس التي تعتبر من رواد التعليم في منطقة الرياض، بقيادة الزميل الدكتور رشيد الحمد مدير عام المدارس المتقدمة بحي العقيق.

على صعيد متصل، عبر الدكتور رشيد بن عبدالعزيز الحمد، مدير عام المدارس المتقدمة الأهلية بحي العقيق، عن اعتزازهم بالشراكة المجتمعية مع جمعية “إعلاميون” من خلال استضافة المدارس لقاء إعلاميون.

وقال: بحمد الله للمدارس المتقدمة دور رائد في المسؤولية المجتمعية سواء مع وزارة التعليم أو الجمعيات الخيرية، واليوم نسعد بتعزيز هذه المسؤولية المجتمعية بالشراكة الإعلامية مع جمعية “إعلاميون” التي تعتبر أحد الأوجه المشرقة للوطن إعلاميًّا ومجتمعيًّا.

وثمن مدير عام المدارس المتقدمة الأهلية بحي العقيق، اختيار جمعية “إعلاميون” مسرح المدارس لاحتضان لقاء إعلاميون الذي يطرق إلى موضوع هام ومحوري ليس للإعلام السعودية فقط بل والإعلام العربي خاصة أن التطلعات كبيرة والآمال أكبر لتفعيل اتحاد إذاعات الدول العربية دوره إعلاميًّا ومجتمعيًّا في المرحلة الحالية والمقبلة، وأضاف: حريصون في المدارس المتقدمة على تفعيل شراكتنا مع جمعية “إعلاميون” بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من خلال إطلاق مبادرات إعلامية- تعليمية.