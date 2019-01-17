اتحاد الإعلام الرياضي: BEIN SPORTS تستغل الرياضة لأغراض سياسية

المواطن - مروة نبيل

أعرب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن أسفه تجاه النهج المستمر لقنوات بي إن سبورت في استغلالها الرياضة لأهداف سياسية.

وأضاف البيان أن قناة بي إن سبورت تسعى بشكل مستمر عبر تغطيتها الحصرية لنهائيات كأس آسيا لإقحام السياسة في المناسبات الرياضية، وآخرها الحديث عن مباراة المنتخب السعودي وقطر من خلال حديث المعلق في مباراة العراق وإيران.

وتابع: “وهذا الأمر يتكرر كثيرًا وبطريقة موجهة لاستخدام الحقوق الحصرية بصورة فاضحة لأغراض سياسية بحتة كنهج دأبت عليه قطر عبر منصاتها للحصول على مكاسب سياسية لا علاقة لها بالرياضة”.

وواصل: “وقد ظهرت منذ مونديال كأس العالم في روسيا 2018، واستمر الأمر خلال البطولة الآسيوية المُقامة حاليًا بضيافة دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأكد اتحاد الإعلام الرياضي على ضرورة حماية الرياضة من “التسييس” الذي تنتهجه بي إن سبورت، ويُطالب كافة المنظمات والهيئات الرياضية بضرورة التدخل لحماية الرياضة وإيقاف استغلالها المتواصل من قبل الشبكة القطرية ومنسوبيها والسعي لاستغلال الأحداث الرياضية لغايات وأغراض سياسية.

وأشاد الاتحاد بحسن التنظيم الذي شهدته وتشهده بطولة كأس آسيا في الإمارات، وما تقوم به اللجنة المنظمة من تسهيلات لكافة المنتخبات المشاركة، كما يؤيد البيان الصادر من اللجنة الإعلامية للبطولة، ومطالبته الاتحاد الآسيوي والدولي بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة لضمان عدم إقحام السياسة في الرياضة.