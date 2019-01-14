اتفاقية لإعفاء المنشآت التي يعمل بها 249 موظفاً من هذه الرسوم

المواطن - الرياض

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” مع وزارة الصحة، اتفاقية بإعفاء المنشآت الصحية التي عدد موظفيها 249 موظفاً فأقل ولديها 10 ممارسين صحيين فأقل، من رسوم تجديد وإصدار التراخيص ورسوم الممارسين الصحيين.

وأوضحت الهيئة، أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل بدء واستمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي.

وقال نائب المحافظ للتخطيط والتطوير سامي الحسيني: “تأتي الاتفاقية لحصر التحديات وتوقيع العقود التشغيلية والاستشارية وتحديد المقر، إضافة إلى تحديد المستهدفين في كل مرحلة ومخرجاتها”.

وأشار الحسيني إلى أن الاتفاقية تنقسم لثلاث مراحل تبدأ بمعسكر توليد الأفكار لاستهداف أكثر من 100 فريق، ومخيم تطوير الأفكار لاستهداف تخريج 25 شركة ناشئة، إضافة إلى استهداف 12 شركة ناشئة في مسرعة القطاع الصحي.

وتابع نحرصُ في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على دعم وتمكين المجالات الاستثمارية في القطاع الصحي بالمملكة كونه أحد القطاعات التي تُلامس حاجات المجتمع عامة.