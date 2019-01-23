اتفاق على شروط تبادل الأسرى بين الشرعية والانقلابيين خلال أيام

المواطن - الرياض

من المتوقع أن تتفق الحكومة اليمنية الشرعية مع الميليشيا الحوثية الانقلابية، على شروط تبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة رويترز عن هادي هيج رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الأردن قوله إنه يتوقع أن يكون التوقيع النهائي خلال عشرة أيام.

وجرت محادثات بين الطرفين في الأردن الأسبوع الماضي، ويتعين على الطرفين الاتفاق على قائمتين بأسماء الأسرى الذين سيجري تبادلهم.

وكان الانقلابيون حاولوا عرقلة اتفاق تبادل الأسرى خلال مشاورات الأردن بعدما امتنعوا عن تزويد ممثلي الحكومة بملاحظات حول 232 اسماً في القوائم السابقة وغالطوا في ردهم على بقية الأسماء المقدمة التي تحايلوا في الإفادة حولها.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأربعاء إنها تأمل في إحراز تقدم في الأيام المقبلة وحثت الطرفين على عدم إضاعة الفرصة.

وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالصليب الأحمر في بيان صدر في مؤتمر صحفي في صنعاء ”هذه لحظة حاسمة للشعب اليمني“.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تحضر لمبادلة الأسرى بزيادة طاقم العمل وترتيب دعم طبي، وتعد كذلك طائرتين لنقل المحتجزين بين صنعاء وسيئون.