اتفاق مبدئي بين #الوحدة والتونسي عصام الجبالي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة اتفاقه مع التونسي عصام الجبالي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد نادي الوحدة أن نجم روزنبورغ النرويجي والمنتخب التونسي الأول لكرة القدم، عصام الجبالي سيصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، اليوم الأحد، بصحبة نائب رئيس مجلس الإدارة، عبد الله خوقير.

وشدد نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أن الإدارة اتفقت مبدئيًا مع عصام الجبالي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، وسيخضع للكشوفات الطبية قبل التوقيع معه وتسجيله رسميًا.

ويسعى مجلس إدارة نادي الوحدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية، لمواصلة تحقيق الانتصارات والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 3 لقاءات، وخسارة 5 مواجهات.