اجتماع وزاري ثنائي في الباحة لبحث معوقات مشروع ازدواج طريق المطار

المواطن - أمل سعيد الغامدي - الباحة

عقد فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة مع نظيرتها فرع المياه بالمنطقة، اجتماعًا بمقر فرع وزارة النقل بالباحة؛ وذلك لبحث المعوقات التي تعترض مشروع استكمال ازدواج الطريق القائم (الباحة- الحزم- المطار) بطول 10 كم لإيجاد الحلول السريعة والفعالة؛ لضمان عدم تأخر التنفيذ في المشروع.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالباحة، المهندس مسفر المالكي، أن التعاون مستمر وفعال مع جميع الجهات الخدمية بالمنطقة؛ وذلك لإيجاد حلول للعوائق التي تواجه مشاريع التنفيذ.

وأضاف: “هناك تعاون كبير نلمسه من زملائنا في مديرية المياه، وهو ما سيسفر عنه بمشيئة الله استكمال المشروع”.

يذكر أن طريق الباحة- الحزم- المطار، يعد من أحد المشاريع الكبيرة بأحد المداخل الرئيسية للمنطقة التي تربطها بمحافظة العقيق، وذلك بطول 10 كم وقيمة تقارب 59 مليون ريال، وسيسهم إنجازه في رفع مستوى السلامة على الطريق، وكذلك تحسين ورفع مستوى الجودة للمدخل الشرقي لمنطقة الباحة.