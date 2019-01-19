احترس.. برمجيات خبيثة داخل هاتفك وتعمل في صمت!

المواطن - متابعة

تعد البرامج الخبيثة مشكلة متفاقمة تواجهها أجهزة الهواتف الذكية، لكن الخطر أصبح يكمن في قدرتها على “الاختباء” بعد أن أصبحت أكثر تطورًا.

ومؤخرًا سحب موقع “جوجل بلاي” تطبيقين يضمان برنامجًا خبيثًا للمصارف والبنوك، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

وبحسب المعلومات، فإن تطبيقًا ملوثًا بالبرنامج الخبيث، له علاقة بتوفير طاقة البطارية، بينما يتعلق الثاني بتحويل العملات.

وأشار موقع “تريند مايكرو”، الخاص بشركة لمكافحة الفيروسات، إلى أن التطبيقين يستخدمان برنامجًا خبيثًا يبدو شبيهًا بجزئية برمجية مشفرة يطلق عليها اسم “أنوبيس”.

ويستطيع هذا البرنامج الخبيث تجنب اختبار جوجل المضاد للفيروسات؛ لأنه يتخفى داخل تطبيقات تبدو من الناحية الظاهرية خالية من البرامج الخبيثة.