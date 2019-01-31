احتفاء بالشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن في بللسمر
في مشهد تعلوه الابتسامات بختام فعاليات صدر الكرامة

احتفاء بالشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن في بللسمر

2019/01/31
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حسن عسيري وعبدالرحمن الأحمري - عسير 

استقبل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أخاه سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن، اليوم الخميس في شعف آل معلم ببللسمر.

وقد تناول الجميع وجبة الغداء بحضور جمع من الأمراء والمسؤولين والمواطنين، وقد علت المشهد مشاعر الحب والأخوة الصادقة المتبادلة بين الأمير بدر بن عبدالمحسن والحضور.

فيما يحل سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن ضيفاً في ختام فعاليات صدر الكرامة بمحايل عسير في ليلة شعرية بهيّة، وقد تخلل البرنامج عروض الطيران بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وبحضور جمع غفير من المواطنين.

 



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