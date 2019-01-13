احذروا طقس يوم غد .. رياح وأتربة مع موجة باردة على هذه المناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وأوضحت الأرصاد أن يوم غد سيشهد نشاطًا للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق وسط وشرق المملكة، كما أن هناك توقعات بهطول أمطار رعدية، يسبقها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، وحفر الباطن والقيصومة بالشرقية، ومكة المكرمة تشمل السواحل منها.

وتابعت الأرصاد أنه من المتوقع أيضًا انخفاض في درجات الحرارة على منطقتي “تبوك، الجوف”، تصحب برياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وأن تأثير الموجة الباردة يمتد على مناطق الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.