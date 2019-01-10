احذر الرد على هذه الرسالة عبر فيسبوك

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت أوساط معنية بالتكنولوجيا أن هناك رسالة ينتظر انتشارها غدًا الجمعة بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطلب منهم معلومات شخصية.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الرسالة التي ستطلب من المستخدمين وضع بعض المعلومات الخطيرة والخاصة عنهم هي زائفة، ولا ترتبط بموقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تحتوي تلك الرسالة على تنبيهات بشأن موعد أقصاه الساعات المقبلة للاحتفاظ بالحسابات، مدعية أن إدارة موقع التواصل الاجتماعي هي التي ترسل تلك المنشورات.

وتطلب الرسائل الموحدة، والتي تم إعدادها منذ عام 2012 – على حد ذكر الصحيفة البريطانية- من المستخدمين وضع أسمائهم وأرقام هواتفهم وبعض البيانات الخاصة عن المسكن وأماكن العمل وغيرها.

ومن المرجح أن يكون انتشار هذه الرسالة المتوقع له غدًا الجمعة، بهدف اختراق العديد من الحسابات الإلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا.