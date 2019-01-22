اختطاف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان

المواطن - متابعة

هدد أحد ركاب طائرة آيروفلوت المسافرة من سورغوت شرقي روسيا إلى موسكو، بتفجير الطائرة طالبًا تغيير مسار الرحلة إلى أفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر بخدمة مراقبة الحركة الجوية القول”: “أثناء الرحلة طالب أحد ركاب رحلة سورغوت موسكو بتحويل مسار الطائرة إلى أفغانستان، دون الإفصاح عن غرضه ونواياه.

ووفقا لموقع مراقبة حركة الطيران FlightRadar فقد حدث أمر طارئ على متن الطائرة، وغيرت مسارها وهبطت في مدينة خانتي مانسيسك الروسية.

وقال مصدر مطلع إن الراكب الذي طالب بتغيير مسار الطائرة هو روسي الجنسية وعمره 41 عاما.

وتم القبض على الخاطف الفاشل الذي تبيّن أنه لم يكن مسلحا.