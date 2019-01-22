اختفاء طائرة تقل أغلى صفقة في تاريخ كارديف سيتي

المواطن - مروة نبيل

اختفت طائرة ركاب صغيرة متجهة من فرنسا إلى مدينة كارديف، وكانت تقل على متنها اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن شاشات الرادار فقدت الاتصال مع طائرة ركاب كانت متجهة من فرنسا إلى بريطانيا، وعلى متنها المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا المنتقل حديثًا إلى صفوف فريق كارديف سيتي.

وأشار صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، إلى أن هناك تحقيقات موسعة جارية منذ ساعات الفجر، بعد أن اختفت الطائرة بشكل مفاجئ ولم يتم التعرف على مكانها حتى الآن، عقب إقلاعها من مطار نانت متجهة إلى كارديف.

ومن جانبه، أعرب نادي كارديف سيتي عن قلقه على مهاجم الفريق الجديد إيمليانو سالا، مؤكدًا أنه لا يزال يأمل في العثور على الطائرة المختفية، التي اختفت على ما يبدو في جزيرة آلدرني.

وانتقل الأرجنتيني إيمليانو سالا منذ يومين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كارديف سيتي، قادمًا من نانت الفرنسي، في أغلى صفقة في تاريخ نادي كارديف بقيمة 17 مليون يورو.

ويُعد إيمليانو سالا من أبرز المهاجمين في صفوف الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، ونجح في تسجيل 12 هدفًا.