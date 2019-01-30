ارتفاع أسعار الذهب اليوم لأعلى مستوياتها منذ مايو 2018

المواطن - واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، لأعلى مستوياتها منذ مايو 2018، في ظل الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير.

وصعد سعر أونصة الذهب خلال المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1313.96 دولار للاونصة، بعد أن لامس 1315.49 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 14 مايو 2018، وارتفع العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1312.8 دولار للاونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر اونصة الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.94 دولار للاونصة، بعد أن وصل إلى 15.96 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياتها منذ يوليو 2018.