ارتفاع حراري ملموس غدًا وكراني يكشف التفاصيل

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، ارتفاعًا حراريًّا ملموسًا خلال يوم غد الثلاثاء، خاصةً على الرياض.

وقال كراني: إن ارتفاعًا ملموسًا يطرأ نهار يوم غد في درجات الحرارة ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية؛ نظرًا لتعمق محور كتلة هوائية دافئة قادمة من الجنوب.

وتابع كراني: أنعموا يا سكان الجزيرة بالدفء، ورياح نشطة.. الانعدام وشبه الانعدام في الرؤية واردان وسماء غائمة جزئيًّا على الغربية وجنوبها، والشمال، والوسطى، والشرقية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، والرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة والباحة.