ارتفاع ضحايا انفجار خط أنابيب المكسيك إلى 89 قتيلاً

المواطن - متابعة

قال وزير الصحة المكسيكي خورجي ألكوسير اليوم إن عدد الضحايا جراء انفجار خط أنابيب لنقل البنزين ارتفع إلى 89 قتيلاً.

وأضاف ألكوسير في مؤتمر صحفي صباح الاثنين أن 51 آخرين لا يزالون في المستشفيات.

وكان الوزير أعلن أمس أن إجمالي الضحايا وصل 79 قتيلًا، معلنًا انتهاء عمليات البحث في موقع الكارثة.

وأشار مركز استشفائي إلى أن 66 شخصًا لا يزالون يتلقون العلاج في ولاية إيدالغو حيث وقع الانفجار، وفي مناطق مجاورة، حيث تم نقل الحالات الأكثر خطورة إلى مكسيكو لتلقي الرعاية المتخصصة، وفق الوزير.

وانتهت عمليات البحث عن جثث ليل السبت، فيما أشار مدعي عام المكسيك بالوكالة أليخاندرو غيرتز إلى أن المحققين يواصلون درس فرضية أن الانفجار وقع بسبب تسرب محروقات تسبب به مخالفون ثقبوا خط الأنابيب.

وحصلت المأساة بعد ساعتين من التسرب الذي دفع عشرات السكان المحليين وبينهم عائلات بأسرها، إلى القدوم لتعبئة غالونات من النفط.

وكان غيرتز الذي أوكل التحقيق، تحدث عن عمل يحتمل أن يكون “متعمدا”، لأن “شخصا ما ثقب (الأنبوب) والحريق نتيجة هذه الجريمة”.

ويعد ذلك أحد انفجارات أنابيب النفط الأكثر دموية في العالم منذ 25 عاما.

وتأتي هذه الحادثة بينما تنفذ سلطات المكسيك استراتيجية وطنية لمكافحة سرقة المحروقات، التي تسببت بخسائر بقيمة 3 مليارات دولار للدولة في عام 2017.