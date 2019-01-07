ارتفاع قياسي لمؤشر الأسهم السعودية بتداولات تجاوزت 3.4 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 115.34 نقطة ليقفل عند مستوى 8047.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بروج للتأمين, وولاء, والمجموعة السعودية, وبتروكيم, وأكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات جبل عمر، والأسماك، والمتطورة، والدريس, والمجموعة السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.10% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، ودار الأركان, والجزيرة، والإنماء، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء, وكيان السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 2.68 نقطة ليقفل عند مستوى 2545.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 239 صفقة.