اسباب_خروج_منتخبنا_السعودي .. الجماهير تُحلل سر تفوق الكمبيوتر الياباني

المواطن - محمد سمعه

تعيش جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حالة من الحزن والاستياء، عقب خروج الأخضر من بطولة كأس أمم آسيا بالأمس عقب الخسارة من منتخب اليابان بهدف دون رد في دور ثمن النهائي.

ورغم سيطرة الأخضر الهجومية وصناعته للعديد من الفرص من أجل تسجيل هدف التعادل في شباك المنتخب الياباني، لكن الساموراي نجح في الفوز والعبور لدور الثمانية.

واختلفت الآراء الجماهيرية حول أسباب فوز المنتخب الياباني وتألقه في لقاء السعودية على الرغم من قيامه بصناعة فرص هجومية قليلة نجح في استغلال إحداها وتسجيل هدف اللقاء الوحيد في شباك الحارس محمد العويس.

الأخضر أهدى التأهل لليابان:

قال البعض: إن تفوق المنتخب الياباني جاء بسبب تنظيمه الدفاعي ومعرفة استغلال الثغرات والتي تركها الأخضر في المباراة، وذكر البعض الآخر أن عدم وجود مهاجم صريح وقناص للمنتخب السعودي أثر كذلك بسبب الفرص الهجومية، والتي لم يفلح الأخضر في استغلال إحداها للتعادل والخروج بمباراة اليابان إلى بر الأمان.

إدارة خاطئة من بيتزي:

واتجه بعض من الجماهير للتعليق على الأسلوب الفني، والذي أدار به المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الأخضر للمباراة، حيث تعرض بيتزي للوم من قبل الكثير من الجماهير؛ بسبب الوقوف الخاطئ لخط دفاع الأخضر عند رفع العرضية من قبل الفريق المنافس أو عند تنفيذ الكرات الثابتة، وهو الخطأ الذي استغله منتخب اليابان بعبقرية وتمكن بسببه من الفوز بهدف والتأهل لدور الثمانية.