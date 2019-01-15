استخراج 30 قطعة بلاستيكية من معدة مريض بمستشفى الملك فهد

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

تمكن فريق جراحي سعودي بمستشفى الملك فهد بجدة من إنقاذ يافع، يبلغ من العمر ١٦ عاماً، بعد وصوله للمستشفى، حيث لاحظت أسرته معاناته من استفراغ وآلام في البطن بالإضافة إلى اضطرابات نفسية، حيث أوضحت الفحوصات الأولية وجود ثقب في الجهاز الهضمي بالإضافة إلى جسم غريب في المعدة.

وتم على الفور إجراء عملية استكشاف البطن لإخراج الجسم الغريب وإصلاح الثقب في جدار المعدة حيث تبين احتواء المعدة على أكثر من ٣٠ قطعة بلاستيكية مختلفة تشكل أجزاء من كرة قدم وأكياس بلاستيكية لوجبات سريعة وبالونات.

وتم استكمال العملية الجراحية بتنظيف البطن من السوائل وآثار الالتهابات ومن ثم إغلاقها ومتابعة حالة المريض وهو بصحة جيدة ولله الحمد .

أجريت العملية من خلال فريق جراحي سعودي برئاسة الدكتور سامي محمد باداود استشاري الجراحة العامة والدكتورة أروى عاشور والدكتورة وديان الحازمي أخصائيات الجراحة العامة بالقسم.