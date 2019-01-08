استعادة بداية الأخضر القوية في آسيا هدف بيتزي

المواطن - مروة نبيل

يأمل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي في قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لتحقيق بطولة كأس آسيا 2019 للمرة الرابعة في تاريخه.

ووصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المباراة النهائية في بطولة كأس آسيا 6 من أول 7 مشاركات له في المسابقة القارية، ونجح في حصد اللقب 3 مرات منها.

وأشار حساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على “تويتر”، إلى أنه رغم بداية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم القوية في بطولة كأس آسيا، إلا أنه تراجع وخرج من مرحلة المجموعات في آخر دورتين.

وتوج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بلقب كأس آسيا 3 مرات من قبل، أعوام 1984، 1988 و1996، وحل وصيفًا في 1992، 2000 و2007.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الخامسة بنهائيات بطولة كأس آسيا 2019، ويبدأ مشواره اليوم بمواجهة كوريا الشمالية على استاد راشد في دبي.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره اللبناني، يوم 12 يناير، على استاد آل مكتوم، ثم يلعب الأخضر مع قطر، يوم 17 من الشهر ذاته، على استاد مدينة زايد الرياضية.