استعادة 752 ألف م2 أراضٍ حكومية بعسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال الأسبوع الحادي عشر أكثر من 752 ألف م2، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو 40 موقعاً بشكل غير نظامي وبمواقع مختلفة في نطاق أمانة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي مؤكداً بأن كل تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة.

منبهاً إلى أن إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، حيث قدرت الإحداثات بمساحة بلغت نحو 752.42الف م2، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وغيرها.

مشيراً إلى أن هذه الأعمال ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمالاً لأعمال التي تمت فإنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً، والتي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية.

وإذ حذر الحميدي من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية؛ لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.