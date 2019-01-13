استعدادًا لـ السوبر الإيطالي .. بعثة ميلان تصل جدة

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة نادي ميلان الإيطالي إلى مدينة جدة وذلك استعدادًا لخوض مواجهة كأس السوبر الإيطالي ضد نادي يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ميلان عبر تويتر صورًا من وصول بعثة الروسونيري إلى مدينة جدة قائلًا: صباح يوم أحد جيد من مدينة جدة، روسونيري.

وستقام مباراة ميلان ويوفنتوس على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من يناير.

وستنقل قنوات KSA SPORTS المباراة حصريًا كما أعلنت الهيئة العامة للرياضة.

يحتل نادي ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 31 نقطة، كما أن ميلان فاز في آخر مبارياته بالدوري الإيطالي على حساب نادي سبال بثنائية مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة.

سيصل نادي يوفنتوس في وقت لاحق إلى مدينة جدة، حيث سيسافر إلى السعودية بعد فوزه على بولونيا في كأس إيطاليا بالأمس.