استعدادًا لمباراة #الفتح .. ميدو يقود تدريبات #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

قاد المدرب المصري أحمد حسام ميدو تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الفتح المقبلة.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تدريبه اليوم على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وحرص ميدو على تطبيق عدد من الجمل الفنية، ومعالجة أخطاء اللاعبين.

وأعلن ميدو الرحيل عن تدريب الوحدة بعد الفوز على الأهلي في الجولة الماضية، قبل أن يكشف عن توصله لاتفاق رسمي مع رئيس النادي، حاتم خيمي، لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة الفتح، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.