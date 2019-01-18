استعدادًا لمباراة اليابان.. الأخضر يعاود تدريباته

المواطن - مروة نبيل

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا 2019.

واكتفى المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بتمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام قطر، فيما خصص لبقية اللاعبين تمارين خاصة وتقوية في النادي الصحي.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني في ثمن نهائي كأس آسيا 2019، في الثانية ظهرًا يوم الاثنين المقبل، على ملعب نادي الشارقة.

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للفوز على نظيره الياباني، والتأهل إلى منافسات دور الـ8، للمنافسة على لقب كأس آسيا 2019 الغائب عن خزائن الأخضر منذ عام 1996.

وحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا 2019 برصيد 6 نقاط، من الفوز على كوريا الشمالية برباعية دون رد، وبهدفين نظيفين على لبنان، والخسارة أمام قطر.

فيما تأهل المنتخب الياباني إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019، بعد احتلاله صدارة المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، من الفوز على تركمانستان، عمان وأوزبكستان.