استعراض رملي في ناوان المخواة.. والشباب: نريدها باستمرار

المواطن- أمل سعيد الغامدي - تصوير: عمر البشيري- سعد الغامدي- الباحة

حرص المسؤولون في منطقة الباحة على التنوع في المهرجانات المقامة بالمنطقة، حيث أقيمت لفئة الشباب، فعالية الاستعراض الرملي، ضمن مهرجان منطقة الباحة الربيعي، لجذب هواة التطعيس على الرمال بقرية الثعبان التابعة لمركز ناوان بمحافظة المخواة.

وتعتبر هذه الفعالية وسيلة جذب محببة ورائعة للترفيه عن الشباب، وإعطائهم مجالاً مفتوحاً للمشاركة والإبداع، مع تميز الفعالية بحضور جماهيري كبير من الشباب.

وطالب العديد من الشباب أن تكون فعالية دائمة، ولها موقع محدد تقام فيه باستمرار، مثمنين الجهود الملموسة لإمارة منطقة الباحة.

في سياق متصل، تتميز منطقة الباحة بالعديد من المزايا الجغرافية التي تميزها في كل الفصول وخاصةً في فصلَي الصيف والشتاء، حيث تشهد في هذا الوقت من كل عام اتخاذ الأهالي من القطاع التهامي مكاناً للترفيه وقضاء معظم الوقت للهروب من الطقس البارد في المناطق الجبلية.