استفتاء KSA sports يستفز الشبابيين

المواطن - طارق سعد

ثارت ثائرة الشبابيّين حول استفتاء القنوات الناقلة KSA sports عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويأتي غضب عشاق الشباب بسبب تجاهل الجزائري جمال بلعمري من استفتاء أفضل مدافع في الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة وأن دفاع الشباب يُعد الأقوى في المسابقة لاستقباله 10 أهداف فقط خلال 15 مباراة.

يُذكر أن الاستفتاء حصر أفضلية المدافعين في خمسة أسماء هم البرازيلي برونو (النصر) والإسباني بوتيا (الهلال) والتشيلي دياز (الأهلي) والبرازيلي ايغور روسي (الفيصلي) والبرتغالي ماتشادو (التعاون).