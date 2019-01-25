استقالة عادل البطي من رئاسة لجنة المسابقات

المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل البطي، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه، احتجاجًا على إصدار بيان باسم اللجنة دون علمه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قرار استقالة عادل البطي بسبب البيان الذي صدر بشأن نقل مباراة النصر وأُحد ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة المسابقات، قد أصدرت بيانًا رسميًا، مساء يوم أمس الخميس، بنقل مباراة النصر وأُحد من استاد الملك فهد الدولي، وإقامتها على استاد مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة 6:20 مساء الاثنين المقبل، بدلًا من يوم الأحد.

وأكدت المسابقات أن قرار نقل مباراة النصر وأُحد المقبلة، جاء لعدم جاهزية أرضية استاد الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد، وفقًا لنتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفصيل.

وتولى عادل البطي رئاسة لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أواخر شهر أكتوبر الماضي.