استقالة #عادل_البطي تُفجر أزمة لاتحاد الكرة

المواطن - مروة نبيل

أثار عادل البطي حالة من الجدل، بعدما قدم استقالته من رئاسة لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاجًا على إصدار بيان باسم اللجنة دون علمه.

وشهد خبر استقالة عادل البطي من رئاسة لجنة المسابقات تفاعلًا كبيرًا من الإعلاميين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أشادوا بقراره؛ فيما انتقدوا مسؤولي اتحاد الكرة لإصدار بيان رسمي دون أن يعلم عنه أي شيء.

وكانت لجنة المسابقات، قد أصدرت بيانًا رسميًّا، مساء يوم أمس الخميس، بنقل مباراة النصر وأُحد من إستاد الملك فهد الدولي، وإقامتها على إستاد مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة 6:20 مساء الاثنين المقبل، بدلًا من يوم الأحد.

وأكدت المسابقات أن قرار نقل مباراة النصر وأُحد المقبلة، جاء لعدم جاهزية أرضية إستاد الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد، وفقًا لنتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفصيل.

وقال الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل: “فضيحة جديدة لاتحاد القدم أصدر قرار النقل والتأجيل باسم لجنة المسابقات ورئيس اللجنة عادل البطي كان موجود بزواج بنت أخيه البارحة، وسألته هل تعلم عن هذا البيان قال: ليس لي به أي علم..! الشجاعة كانت تتطلب صدور البيان باسم رئيس اتحاد القدم..!”.

وتابع الزامل تغريداته عبر “تويتر”: “رئيس لجنة المسابقات عادل البطي الرئيس الثاني الذي يقدم استقالته لنفس أسباب تقديم سلفه مؤمنة الذي قدم استقالته بسبب نقل مباراة الهلال والوحدة بدون علمه..!”.

وأضاف تغريداته بشأن استقالة عادل البطي قائلًا: “حدث في شهرين رئيس لجنة المسابقات السابق مؤمنة قدم استقالته.. واليوم البطي قدم استقالته.. وفي الحالتين المتضرر فريق واحد والمستفيد فريق واحد”.

وواصل قائلًا: “رئيس لجنة المسابقات عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات عادل البطي تركتم المنصب لأنكم لا تقبلون التدخل وتجاوز النظام، تحية تقدير واحترام لكما، وكرة القدم السعودية بحاجة لأمثالكم..”.

ومن جانبه، قال الإعلامي بندر العتيبي: “بعد استقالة عادل البطي لعدم معرفته بقرار نقل مباراة النصر واحد للمجمعة (الشكوك تضاعفت) عند جميع الرياضيين بوجود عمل خفي من أجل تعثر مسيرة العالمي في الموسم الحالي!!!!”.

وعلق الكاتب والناقد الرياضي محمد الدويّش على استقالة عادل البطي من رئاسة لجنة المسابقات، قائلًا: “لو كلهم عادل البطي لاستقالوا كلهم!”، وقال الكاتب الرياضي بدر السعيد: “فصل جديد في الحكاية.. عادل البطي يستقيل من رئاسة لجنة المسابقات..!!”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي خلف ملفي: “سقطة كبيرة لاتحاد القدم!! قرار نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة صحيح وينسجم مع اللوائح، ولكن عدم علم رئيس لجنة المسابقات عادل البطي به سقطة لمن صّدر البيان وعدم احترام لجهة الاختصاص، و(يُفهم/ يُفسر) بأنه تهرب من تحمل مسؤولية قرار سهل جدا!!”.

وكتب الإعلامي محمد العميري: “بعد أن صدر قرار نقل مباراة النصر وأحد دون علم رئيس لجنة المسابقات وجب على الأخ قصي الفواز وإدارته الخروج بشجاعة والاعتذار للشارع الرياضي وتوضيح كل خلفيات القرار لنعرف من الذي وافق عليه وقرره ووقعه؟! أما زميلهم عادل البطي اعتقد أنه لحاله يستحق بيان اعتذار!!”.

وأشاد الإعلامي منيف الحربي بقرار عادل البطي وقال: “شجاعة تستحق التقدير.. عرفت عادل البطي نزيهًا دائمًا، شجاعًا في الحق. تحية لأبي فهد ولكل من يضع مبادئه قبل المنصب”.