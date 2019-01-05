اشتباكات وحرق سيارات.. السترات الصفر يُشعلون باريس

اشتباكات وحرق سيارات.. السترات الصفر يُشعلون باريس

2019/01/05
الساعة 10:54 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

هاجم متظاهرو السترات الصفر مكتب الناطق باسم الحكومة الفرنسية.

كما احترقت سيارات في وسط باريس بعد اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري السترات الصفر.

وبدأ متظاهرو السترات الصفر الأسبوع الثامن من الاحتجاجات في باريس، بينما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات.

وشق حشد كبير من المتظاهرين طريقهم في الشوارع القريبة من شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة الفرنسية اليوم السبت، وقد تمت إعادة فتح جادة الشانزلزيه أمام حركة المرور بعد إغلاقها لفترة اليوم، بينما تتوالى التظاهرات في باريس وعبر فرنسا.



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