اعتقال شاب خطط لاقتحام البيت الأبيض بقذيفة مضادة للدبابات

المواطن - متابعة

أعلن مدعون أميركيون اعتقال شاب من ولاية جورجيا عمره 21 عامًا وتوجيه اتهامات إليه بالتخطيط لمهاجمة البيت الأبيض بإحداث فجوة بقذيفة مضادة للدبابات ثم اقتحام المبنى بأسلحة وقنابل.

وقال بيونغ باك مدعي عام المنطقة الشمالية في ولاية جورجيا للصحفيين إن حشر جلال، وهو من ضاحية كامينغ في أتلانتا، اعتقل في مقاطعة جوينيت أمس الأربعاء ومثل أمام محكمة اتحادية في أتلانتا في قضية قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي.

وأضاف:”يعتقد أن نيته كانت مهاجمة البيت الأبيض وأهداف أخرى تتاح أمامه في منطقة واشنطن العاصمة، وذلك باستخدام عبوات ناسفة بما في ذلك عبوة ناسفة بدائية الصنع وقذيفة مضادة للدبابات”.

وتابع في بيان: إن جميع التهديدات تم تحييدها.

وتفيد شكوى جنائية بأن شخصًا اتصل بأجهزة إنفاذ القانون في مارس الماضي ليقول إن جلال أصبح “متطرفًا”.

وفي يوم 25 أغسطس عرض جلال سيارته للبيع، فأظهر له مصدر تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي رغبته في شرائها.

وجاء في الشكوى أن جلال أبلغ المصدر لاحقًا بأنه “يرغب في تنفيذ هجوم في الولايات المتحدة على أهداف مثل البيت الأبيض وتمثال الحرية”.