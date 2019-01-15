اعتقال قائد عسكري إيراني بحوزته مخدرات في ماليزيا

المواطن - متابعة

اعتقلت السلطات الأمنية في ماليزيا، القائد العسكري هابيل درويشي رئيس مؤسسة التعاون في قوى الأمن الداخلي الإيراني بحوزته مخدرات.

وكان ضباط الأمن الماليزيون قد لاحظوا بعد مشاهدة كاميرات المراقبة في فندق تواجد به درويشي وهو يقوم بتسليم مواطن ماليزي حقيبة محمّلة بالمخدرات.

وجرى استجواب درويشي كما تم إيقاف مواطن ماليزي من قبل ضابط أمن عندما كان يريد مغادرة الفندق، وتم اكتشاف 10 كيلوجرامات من الهيروين و 9 كيلوجرامات من المخدرات الأخرى.

وتم نقل اللواء الإيراني إلى مركز احتجاز تابعة لشرطة كوالالمبور، وأبلغت وزارة الخارجية الماليزية السفارة الإيرانية لديها بتوقيف رئيس مؤسسة التعاون التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيراني اللواء هابيل درويشي.