اعتقال 14 أكاديميا من جامعة الخرطوم في مظاهرات السودان اليوم

المواطن - الرياض

اعتقلت السلطات في السودان 14 أستاذا من جامعة الخرطوم خلال وقفة احتجاجية نظمها طلاب وأساتذة الجامعة اليوم احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

وقالت مصادر سودانية إنه تم اعتقال المتظاهرين عقب محاولتهم الخروج خارج أسوار الجامعة.

وأفادت المصادر بأن الوقفة الاحتجاجية لأساتذة جامعة الخرطوم جاءت بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتأييد الحراك الموجود في الشارع السوداني منذ قرابة الأسبوعين.

من جهته، أعفى الرئيس السوداني عمر البشير وزير الصحة محمد أبو زيد مصطفى من منصبه إثر الارتفاع في أسعار الأدوية وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، مشيرة إلى تعيين الخير النور في المنصب بدلا منه.