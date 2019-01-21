اعتماد إنشاء اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة.. هذه أهدافها

المواطن - الرياض

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً باعتماد إنشاء لجنة تنسيقية للجان العمالية بمسمى “اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية” ، حسب التشكيل التالي: المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريد رئيساً للجنة، والدكتور فيحان بن مساعد العتيبي نائباً للرئيس، والأستاذ فواز بن فلاح المطيري أميناً عاماً، وعضوية رؤساء اللجان العمالية بالمملكة.

وحدد قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مهام اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، والتي من أهمها: دراسة ترتيبات التجهيزات الأساسية لتفعيل دور اللجنة والقيام بمهامها، و التعريف باللجنة بين منشآت القطاع الخاص بالوسائل المتاحة، ووضع خطة عمل تتضمن آليات اجتماعات اللجنة الوطنية، وتمثيل عمال المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والمحلية، وصياغة لائحة تنظيمية للجنة الوطنية تشتمل على نظام الترشيح، و نظام انعقاد الجلسات، وآليات معالجة قضايا العمال، ووضع الأطر التي تضمن استمراريتها وفعاليتها، والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية ونتائجها والقرارات التي تقترحها في المهام المكلفة بها.