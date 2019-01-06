اعتماد الدوام الشتوي في مدارس جدة بداية من يوم غد

المواطن - جدة

اعتمد تعليم جدة الدوام الشتوي في جميع المدارس التابعة لإدارته اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

وبهذا تبدأ الحصة الأولى يوم غد الساعة 7:30 صباحًا، فيما يستمر الدوام الشتوي إلى يوم الأحد الموافق 3/ 7/ 1440هـ.

وكان أكثر من 6 ملايين طالب انتظموا في مقاعد الدراسة اليوم من بينهم أكثر من مليون طالب وطالبة في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وحدها، وذلك لاستئناف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1439- 1440، يستقبلهم أكثر من 87 ألف من الطاقم التعليمي والإداري في 4700 مدرسة للبنين والبنات.

يذكر أن وزير التعليم، حمد آل الشيخ، استهل بداية الفصل الدراسي الثاني اليوم برسائل نصية لمنسوبي التعليم ثمن فيها جهودهم وعطاءهم.

وكان وزير التعليم قد أكد فور مباشرته مهام عمله أن قطاع التعليم يحتاج إلى التطوير المستمر لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة 2030؛ كونه يبني العقول والأمم.