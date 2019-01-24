الأحد.. صرف راتب يناير مع العلاوة السنوية وبدل الغلاء .. هنا مواعيد إيداعه خلال 2019

المواطن - الرياض

يستقبل المواطنون الأحد المقبل بالبشر والسرور، راتب يناير في حساباتهم البنكية، مضافًا إليه بدل غلاء المعيشة والعلاوة السنوية.

وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، ولكن في حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا بعده أو يومًا قبله.

وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري لمدة عام مالي كامل وذلك بناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

مواعيد صرف رواتب الموظفين خلال ٢٠١٩

مسلسل اليوم التاريخ الميلادي التاريخ الهجري 1 الأحد 27 يناير 2019 21 جمادى الأولى 1440 2 الأربعاء 27 فبراير 2019 22 جمادى الآخرة 1440 3 الأربعاء 27 مارس 2019 20 رجب 1440 4 الأحد 28 أبريل 2019 23 شعبان 1440 5 الاثنين 27 مايو 2019 22 رمضان 1440 6 الخميس 27 يونيو 2019 24 شوال 1440 7 الأحد 28 يوليو 2019 20 ذي القعدة 1440 8 الثلاثاء 27 أغسطس 2019 26 ذي الحجة 1440 9 الخميس 26 سبتمبر 2019 27 محرم 1441 10 الأحد 27 أكتوبر 2019 28 صفر 1441 11 الأربعاء 27 نوفمبر 2019 30 ربيع الأول 1441 12 الخميس 26 ديسمبر 2019 29 ربيع الآخر 1441

غلاء المعيشة:

ما هو بدل غلاء المعيشة الذي أمر الملك باستمراره صرفه؟

يهدف بدل غلاء المعيشة إلى مساعدة المواطنين على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة تحت مظلة رؤية ٢٠٣٠ وبرامجها الـ١٢، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد السعودي.

هل بدل غلاء المعيشة يستوي في كل الفئات؟

يتفاوت بدل غلاء المعيشة بحسب الفئات المستهدفة فهو طبقًا للأمر الملكي الكريم ينقسم إلى ما يلي:

يصرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين.

يصرف بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال.

يصرف بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 خمسمائة ريال.

كما تضمن الأمر الملكي استمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10 %.

متى يتوقف صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين؟

في بداية العام المالي الجاري أمر الملك سلمان باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين لمدة عام مالي واحد وقبل اعتماد ميزانية العام المالي المقبل أعاد خادم الحرمين التوجيه باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام وسوف يستمر صرف بدل غلاء المعيشة إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

هل يحق للبنوك الاستقطاع من بدل غلاء المعيشة في العام المقبل؟

طبقًا للتوجيهات الملكية التي صدرت في يناير 2017 وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤسسةَ النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي صدر بها أمره الكريم يحفظه الله.

وشدد التوجيه الكريم بعدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.

وبالتزامن مع إعادة صرف بدل غلاء المعيشة وجهت مؤسسة النقد البنوك بعدم المساس ببدل غلاء المعيشة التي تضمنتها الأوامر الملكية الكريمة في هذا الشأن ومن المرجح أن يستمر هذا التوجيه خلال العام المالي المقبل.

العلاوة السنوية:

ما هي العلاوة السنوية ؟

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتعتبر العلاوة السنوية لموظفي الدولة هي إحدى أهم محفزات العمل، وينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، حيث يُمنح الموظف العلاوة السنوية بحسب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها.

وبحسب نظام العمل، فإن إجمالي الراتب يتفاوت بين الموظفين في الدرجة الوظيفية الواحدة بتفاوت بدلاتهم، أما العلاوة فيتساوى فيها جميع الموظفين في الدرجة الواحد.

طريقة حساب العلاوة السنوية

أما قيمة العلاوة السنوية وكيفية حسابها، فتتراوح للموظفين الحكوميين في المملكة ما بين 135 ريالًا لموظفي المرتبة الأولى، إلى 865 ريالًا لموظفي المرتبة 15، ما يعني أنها كل سنة تزيد تقريبًا مبلغًا لا يتجاوز 30 ريالًا في السنين الأولى.

وكانت العلاوة السنوية تضاف إلى رواتب الموظفين بداية كل عام هجري، حتى العام 2016 عندما بدأت التغييرات تلاحق موعد وطريقة صرفها، حيث قررت الحكومة إيقاف صرف العلاوة المقررة للعام الهجري 1438، ثم بعدها في شهر مايو الماضي، طرأ تغيير جديد على العلاوة السنوية، إذ أصبحت مرتبطة بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي، ولكن قرار الملك أعاد الأمور إلى نصابها ليتم صرفها كما كان سابقًا بدون تقييم.

الحاصلون على العلاوة السنوية

ويعمل نحو 1.5 مليون موظف في القطاع الحكومي، فيما تتصدر وزارتا التعليم والصحة قائمة الجهات الحكومية الأكبر من ناحية عدد الموظفين، وهؤلاء هم من سيحصلون على العلاوة السنوية بشكل دوري سنويًا.