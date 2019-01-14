الأحوال المدنية تطبق خدمة جديدة تتعلق بالمواليد

المواطن - الرياض

كشف المتحدث باسم وكالة الأحوال المدنية محمد جاسر الجاسر تطبيق خدمة إضافة المواليد إلكترونياً دون الحاجة إلى إلزام الأب إحضار شهادة تبليغ الولادة الورقية.

وأوضح الجاسر أن ذلك يأتي بعد أن تم الربط إلكترونياً بين الأحوال المدنية والمستشفيات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أنه بعد التنسيق مع وزارة الصحة أصبحت إضافة المواليد آلياً وربطت جميع المستشفيات آلياً مع الأحوال المدنية.

وأضاف أنه عند الولادة يتقدم الأب إلى إدارة المستشفى للتبليغ عن الولادة لتسجيل الحالة إلكترونيا، ويتوجه الأب إلى الأحوال المدنية مباشرة لاستخراج شهادة الميلاد وسجل الأسرة.