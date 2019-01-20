الأحوال المدنية تقدم خدماتها للرجال والنساء في صمخ

الأحوال المدنية تقدم خدماتها للرجال والنساء في صمخ

2019/01/20
الساعة 8:11 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - بيشة

باشرت الأحوال المدنية بمنطقة عسير، اليوم الأحد، تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز صمخ التابع لمحافظة بيشة لمدة خمسة أيام، وذلك تنفيذًا لمبادرة “موجودين” المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدتان المتنقلتان خدمات السجل المدني من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار سجل الأسرة واستخراج بدل فاقد، فضلًا عن تسجيل الواقعات المدنية، على غرار وقائع المواليد والزواج والطلاق والوفاة، إضافة إلى طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

وتسعى الأحوال المدنية، من خلال تفعيل خدماتها المتنقلة، إلى الوصول لأكبر شريحة من المواطنين والمواطنات بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وتقديم واجب الخدمة بكل يسر وسهولة.



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