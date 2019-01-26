الأحوال المدنیة تصدر عدة تنبیھات للمواطنین الدارسین في الخارج

المواطن - الرياض

نبهت وكالة وزارة الداخلیة للأحوال المدنیة المواطنین الدارسین خارج المملكة إلى عدد من الأنظمة والتعلیمات؛ تفادياً لإيقاف خدماتهم أو توقیع غرامات مالیة بحقهم.

ودعت الوكالة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الدارسین في غیر دول مجلس التعاون الخلیجي إلى الحرص على تجديد الهوية الوطنیة قبل انتهائها بستة أشهر لتلافي إيقاف الخدمات وإيقاع أي غرامة مالیة علیهم.

وأشارت الأحوال المدنية، إلى أن سجل الأسرة لیس وثیقة سفر إنما هو إثبات للتابعین داخل المملكة فقط.

ونوهت بأن الحصول على إذن زواج بغیر سعودية يمكنهم من تسجیل الزواج ويسهل تسجیل الأبناء في السجل المدني، داعیة إلى تسجیل الموالید الجدد في الخارج لدى أقرب ممثلیة دبلوماسیة وتسجیل ذلك خلال 50 يوماً من دخول المملكة.

وشددت على أنه يُمنع منعاً باتَّا رهن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنیة (بطاقة الهوية الوطنیة أو سجل عبر “أبشر” في حال فقد أيٍ من هذه الوثائق.