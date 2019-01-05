الأخضر يتعرف على لوائح الآسيوية.. ويتسلم درع المشاركة

المواطن - مروة نبيل

نظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ممثلًا باللجنة المنظمة لمنافسات كأس آسيا 2019، اليوم السبت، اجتماعًا لبعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تم خلاله شرح كافة التعليمات المتعلقة بالبطولة القارية.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لبعثة الأخضر خلال اجتماع اليوم للتعرف على لوائح بطولة كأس آسيا 2019، وظهر التركيز الشديد على اللاعبين.

كما تسلم مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حسين الصادق، خلال الاجتماع درع المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019.

وخضع لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لجلسة تصوير خاصة مع الاتحاد الآسيوي قبل بدء بطولة كأس آسيا 2019 التي ستنطلق منافساتها في الإمارات اليوم.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأول من بطولة كأس آسيا 2019، حيث يقع الأخضر في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا قطر ولبنان.