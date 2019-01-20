الأخضر يختتم استعداداته لمباراة #اليابان

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي الأول، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة اليابان، على ملعب التدريب لاستاد نادي الشارقة، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني، يوم غد الاثنين، على استاد الشارقة، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019.

وحرص المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، قبل بداية الحصة التدريبية على زيارة جميع اللاعبين لملعب مباراة الغد في استاد الشارقة، من أجل التعرف على طبيعة الأرضية.

وبدأت حصة الأخضر التدريبية اليوم بتمارين الإحماء، تلاها تدريبات تكتيكية متنوعة، ثم تمرين خاص بتنفيذ الكرات الثابتة، قبل أن يختتم بيتزي التدريب بتمارين الإطالة.

واستعاد الأخضر الثنائي عمر هوساوي وياسر الشهراني، حيث شاركا في التدريبات الجماعية بالأمس، بعد اكتمال جاهزيتهما، وحصولهما على التصريح الطبي.