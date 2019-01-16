الأخضر يختتم استعداداته لمباراة قطر

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة قطر، مساء الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019.

وأدى الأخضر مرانه الأخير على إستاد مدينة زايد الرياضية، وبدأت الحصة بتمارين الإحماء تلاها تدريبات منوعة للاعبين.

ونفذ المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عددًا من الجمل التكتيكية الخاصة بمباراة السعودية وقطر، قبل أن يختتم تدريب اليوم بتمارين الإطالة.

وواصل المدافع عمر هوساوي تمارينه الخاصة على فترتين في النادي الصحي والملعب، فيما اكتفى ياسر الشهراني بتمارين تأهيلية ولياقية، خاصة في النادي الصحي.

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للفوز على قطر، والحصول على العلامة الكاملة في دور المجموعات، في بداية رحلة بحثه عن لقب كأس آسيا الغائب عن خزائن الأخضر منذ سنوات عديدة.

ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ثم لبنان وكوريا الشمالية بدون رصيد.