الأخضر يخوض مناورته الأولى استعدادًا لمواجهة قطر

المواطن - محمد سمعة

يؤدي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي تدريبه الأول، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب القطري يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر صورًا من تدريبات الأخضر الأولى استعدادًا لمواجهة منتخب قطر.

وكان المنتخب السعودي ضمن التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس أمم آسيا وذلك عقب فوزه على منتخب لبنان في الجولة الثانية بنتيجة هدفين دون رد يوم السبت الماضي.

ويسعى الأخضر للمضي قدمًا في بطولة كأس أمم آسيا أملًا للوصول للمباراة النهائية والمنافسة على الفوز باللقب الآسيوي الرابع في تاريخ الأخضر.

سجل المنتخب السعودي حتى الآن 6 أهداف في أول جولتين بمرحلة دور المجموعات بواقع أربعة أهداف في لقاء كوريا الشمالية وهدفين في مباراة لبنان، ولم تهتز شباك الأخضر حتى الآن بأي أهداف من المنافسين.