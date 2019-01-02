الأخضر يستأنف الاستعدادات لبطولة كأس آسيا

المواطن - محمد سمعة

عاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي للتدريبات وذلك بعد حصوله على راحة أمس الثلاثاء.

وكان المدرب خوان أنطونيو بيتزي قرر إعطاء لاعبي الأخضر راحة من الحصة التدريبية أمس الثلاثاء بعد التعادل السلبي مع منتخب كوريا الجنوبية وديًا يوم أول من أمس الاثنين.

ويذكر أن المنتخب السعودي يستعد لخوض أول مباراة له في بطولة كأس آسيا يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب كوريا الشمالية.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق انطلاقة قوية بالفوز على منتخب كوريا الشمالية من أجل تثبيت أقدامه بالمنافسة على اللقب الآسيوي.

وسبق للمنتخب السعودي التتويج ببطولة كأس أمم آسيا من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و 1988 و 1996.

وصل الأخضر إلى نهائي بطولة كأس أمم آسيا في عام 2007 ولكنه خسر اللقب يومها لمصلحة المنتخب العراقي بهدف دون رد.