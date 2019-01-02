الأخضر يستأنف تدريباته.. وبيتزي يُركز على الاحتفاظ بالكرة

المواطن - مروة نبيل

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب “جامعة نيويورك”، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس.

وشهدت الحصة تمارين خاصة للقدرة على التحمّل، بعدها قسم المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي اللاعبين إلى مجموعتين، ركز خلالها على الاحتفاظ بالكرة، واختتم التدريبات بتمارين الإطالة.

وشارك لاعب وسط الأخضر، إبراهيم غالب، في التدريبات الجماعية اليوم بعد اكتمال جاهزيته، فيما واصل عمر هوساوي برنامجه التأهيلي على فترتين، وأدى سلمان الفرج تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي للأخضر على فترتين أيضًا.

ومن المُقرر أن يُجري المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حصة تدريبية مغلقة، في تمام الرابعة والنصف من مساء غدٍ الخميس، على ملعب “جامعة نيويورك”.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي ستنطلق بعد عدة أيام في الإمارات، حيث يقع في المجموعة الخامسة التي تضم قطر، لبنان وكوريا الشمالية.