الأخضر يستعد لمباراة #اليابان بتدريب مغلق غدًا
في ثمن نهائي كأس آسيا 2019

الأخضر يستعد لمباراة #اليابان بتدريب مغلق غدًا

2019/01/17
الساعة 10:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم غد الجمعة، الاستعداد لمباراته أمام اليابان في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019.

ويؤدي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم غدٍ الجمعة، حصة تدريبية استرجاعية مغلقة في مقر إقامته بأبوظبي.

ويواجه الأخضر نظيره الياباني، في الثانية ظهرًا يوم الاثنين المقبل، على ملعب نادي الشارقة، ويأمل المنتخب السعودي خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، فيما صعد اليابان كمتصدر للمجموعة السادسة برصيد 9 نقاط.



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