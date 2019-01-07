الأخضر يسعى للتخلص من عقدة البدايات المتعثرة

المواطن - محمد سمعه

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، إلى تحقيق الفوز عند مواجهة منتخب كوريا الشمالية غدًا في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية.

معاناة للأخضر في مباريات الافتتاح:

ودائمًا ما يعاني المنتخب السعودي في المباريات الافتتاحية له في بطولة كأس آسيا، حيث بدأ بطولة آسيا عام 1984 والذي تُوج بلقبها في النهاية بتعادل إيجابي مع منتخب كوريا الجنوبية بهدف لكل فريق.

وتعادل المنتخب السعودي في مباراته الافتتاحية ببطولة كأس أمم آسيا عام 1992 أمام منتخب الصين بهدف لكل فريق.

وفي كأس آسيا عام 2000، خسر المنتخب السعودي مباراته الافتتاحية أمام منتخب اليابان برباعية مقابل هدف.

وتعادل المنتخب السعودي في مباراته الافتتاحية مع منتخب تركمنستان بهدفين لكل فريق في كأس أمم آسيا عام 2004.

واستمر المنتخب السعودي في تحقيق نتائج سلبية في اللقاءات الافتتاحية له في بطولة آسيا، حيث تعادل مع منتخب كوريا الجنوبية بهدف لكل فريق في كأس آسيا عام 2007.

وخسر المنتخب السعودي مباراة الافتتاح له في كأس آسيا عام 2011 أمام منتخب سوريا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي المباراة الافتتاحية للمنتخب السعودي في كأس آسيا عام 2015، خسر الأخضر من منتخب الصين بهدف دون رد.

أمل جديد قبل مواجهة كوريا الشمالية:

ويأمل الأخضر بقيادة بيتزي في أن يمحو هذه الصورة السلبية بالفوز على منتخب كوريا الشمالية؛ أملًا في تحقيق البطولة الرابعة في العام الجاري.