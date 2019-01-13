الأخضر يعاود تدريباته.. وبيتزي يمنح اللاعبين فترة حرة

المواطن - مروة نبيل

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، اليوم الأحد، في النادي الصحي بمقر بعثة الأخضر، استعدادًا لمواجهة قطر المقبلة.

واكتفى المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بتمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة لبنان بالأمس، فيما خصص تمارين إحماء وقوة لباقي اللاعبين.

وقرر الجهاز الفني منح لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فترة حرة بعد نهاية تدريب اليوم، على أن يكون التجمع مساءً في أبوظبي.

وعلى الجانب الآخر، واصل ياسر الشهراني تمارينه الخاصة، فيما اكتفى عمر هوساوي بتمارين خاصة لشعوره بآلام في العضلة الخلفية للساق.

ومن المُقرر أن يؤدي الأخضر، في الخامسة والنصف من مساء غدٍ الاثنين، حصة تدريبية على استاد “نادي الضباط” في أبوظبي، وستُتاح التغطية الإعلامية خلال أول 15 دقيقة فقط.

ويستعد الأخضر لمواجهة قطر، يوم الخميس المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، في ختام مبارياته بدور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، وضمن المنتخب السعودي التأهل إلى الدور التالي بعد الفوز على كوريا الشمالية ولبنان.