الأخضر يفتقد النجم الجماهيري.. والهجوم في خطر

المواطن - مروة نبيل

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سلبيًا مع كوريا الجنوبية في آخر استعداداته قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019، إلا أن أداء الهجومي للأخضر أثار قلق البعض.

وأشار الكاتب الرياضي عبد الله الفرج خلال لتصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، إلى أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يفتقد للنجم الجماهيري، وتمنى أن تكون بطولة كأس آسيا 2019 مولدا للنجوم الجدد.

وتابع تصريحاته قائلًا: “خروج المنتخب السعودي بالتعادل سلبيًا مُحصلة نهائية جيدة، شاهدنا لياقة بدنية عالية من اللاعبين، ولدينا جيل جديد نتمنى من بيتزي أن يواصل التطور؛ وأن يكون للمنتخب حضور مقنع في كأس آسيا”.

ومن جانبه، انتقد الكاتب الرياضي علي معيض عدم التركيز على اللاعبين المهاجمين في قائمة الأخضر المشاركة بمنافسات كأس آسيا 2019.

وأضاف خلال تصريحاته الإذاعية: “لا أعتقد أن محمد الصيعري هو المهاجم القادر على قيادة المنتخب لعدم امتلاكه الخبرة، وأرى أننا لم نُشكل أي هجمة خطيرة على المنتخب الكوري وكانت الأفضلية له”.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على رأس المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2019، والتي تضم منتخبات لبنان، قطر وكوريا الشمالية.