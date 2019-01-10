الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة #لبنان

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تدريباته على استاد نادي “ند الشبا”، استعدادًا لمباراة لبنان ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا ٢٠١٩.

وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تدريب السرعات، وتمرين الرشاقة والقوة، وقسم بعدها المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، لاعبي المنتخب السعودي إلى مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى لاعبي الأخضر، الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة كوريا الشمالية، إذ اكتفى معهم بتمرين التحكم عبر كرة الطائرة باستخدام القدم، وطبقت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية عبر تنفيذ العرضيات والتسديد على المرمى.

واختتم بيتزي تدريب الأخضر اليوم بتمارين الإطالة، فيما قام ياسر الشهراني بتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي في النادي الصحي.

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منافساته في بطولة كأس آسيا 2019 بالفوز على كوريا الشمالية برباعية دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره اللبناني، يوم السبت.