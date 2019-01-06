الأخضر يواصل تدريباته.. وتمارين خاصة لـ الخيبري

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته الجماعية على استاد نادي ند الشبا، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته أمام كوريا الشمالية في الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019.

وبدأت الحصة التدريبية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بتمارين الإحماء، طبق بعدها المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عددًا من التمارين الفنية والتكتيكية، وتدريبات على الكرات الثابتة.

واكتفى لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله الخيبري بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي؛ لشعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ.

ومن المُقرر أن يُجري المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء يوم غد الاثنين، حصته التدريبية على استاد راشد، عند السادسة مساءً.

وسيعقد بيتزي مؤتمرًا صحافيًا، عند الساعة 5:15 مساء الاثنين، للحديث عن مباراة المنتخب السعودي المقبلة أمام منتخب كوريا الشمالية.