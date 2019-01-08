الأخضر_يجمعنا .. دعم المنتخب أولوية.. والجميع يحلم باللقب

المواطن - مروة نبيل

يحظى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بدعم كبير سواء من الوسط الرياضي أو الجماهير عبر هاشتاق الأخضر يجمعنا على “تويتر”، أملًا في التألق بمنافسات بطولة كأس آسيا 2019.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة كوريا الشمالية، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد راشد في مدينة دبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019.

ونال المنتخب السعودي الأول لكرة القدم دعمًا كبيرًا من الإعلاميين واللاعبين السابقين ومسؤولي أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجماهير أيضًا، عبر هاشتاقي الأخضر يجمعنا ومعاك يالأخضر.

وقال حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”: “مساؤنا أخضر .. منصور يا أغلى شعار .. يا سعودي يا أفضل منتخب”، ونشر حساب نادي القادسية صورًا للاعبي الأخضر، وعلق قائلًا: “منصور يـا أغلى شعار”.

وكتب رئيس نادي الاتحاد، لؤي ناظر: “اليوم تتلاشى جميع الألوان وتنخفض جميع الأصوات ويعلو شعار الوطن”، ونشر حساب نادي الفتح مقطع فيديو لتحفيز لاعبي الأخضر، وقال: “رسالة النموذجي لصقور الأخضر: فألكم التوفيق وقلوبنا معكم”.

وعلق رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصلي في هاشتاق الأخضر يجمعنا قائلًا: “كل التمنيات لنجومنا بالتوفيق في نهائيات كأس آسيا .. الله يوفقهم”.

وتفاعل نجم المنتخب السعودي السابق، عبده عطيف مع هاشتاق الأخضر يجمعنا وقال: “تمنياتي للأخضر بإعادة مجد 1996م على أرض الإمارات الحبيبة”، وكتب حساب نادي الشباب: “كلنا خلف منتخبنا الوطني في افتتاحية مواجهاته في كأس آسيا 2019”.

ونشر حساب نادي النصر مقطع فيديو لأهداف الأخضر، وعلق قائلًا: “أجيال مرّت.. تسيّد الأخضر فيها القارة الآسيوية غداً مشوارٌ جديد .. ثقتنا في صقورنا الخضر كبيرة”.